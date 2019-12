Bürger, wehrt euch! Das bringt was.

Vom vergifteten Desaster-Grundstück zum Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung an der Stadtentwicklung – das SHD-Gelände hat’s geschafft. Vor allem dank der kämpferischen Interessengemeinschaft Heidenkopferdell (IGH).

Was könnten wir daraus lernen? Früher war leider nicht alles besser – ein paar Sachen waren auch ziemlich mies geregelt. So durfte früher die Industrie in der Stadt fröhlich wertvolle Grundstücke verseuchen. (Um Irrtümer zu vermeiden: Die Firma SHD hatte das Grundstück bereits ölverseucht übernommen.)