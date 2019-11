Saarbrücker Städtebaubeirat : Zwei Tage für das Mühlenviertel

Saarbrücken Um das Mühlenviertel geht es wieder Stadtplanern, die mit Stadtbewohnern ins Gespräch kommen wollen. Ein Jahr nach seiner ersten öffentlichen Beschäftigung mit dem Viertel zwischen Fernbusbahnhof und Beethovenplatz bietet der Städtebaubeirat einen Workshop.

Am 8. und 9. November ist das Bürgerzentrum Mühlenviertel (Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehrenamt) Ort für Ideen. Luca Kist, Vorsitzender des Beirates: „Das Viertel hat das Potenzial, ein Saarbrücker Wohlfühlviertel zu werden.“ Vor dem Planen kommt das Schauen. Daher bietet der Architekt Igor Torres, stellvertretender Vorsitzender des Städtebaubeirates, am 8. November einen Rundgang durch das Viertel. Am 9. November können Saarbrückerinnen und Saarbrücker mit Fachleuten aus dem Städtebaubeirat und aus der Verwaltung mit Studierenden über die Zukunft des Viertels reden.