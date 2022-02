Bergbau-Folgen : Halden-Flanken müssen flacher werden

Dudweiler Nachbarn gilt das Bergbau-Relikt Hirschbach als Quelle von Schadstoffen. Doch das Bergbau-Unternehmen RAG sieht ganz andere Gefahrenstellen.

Beim zweiten Bürgerdialog über die Zukunft der Dudweiler Bergehalde Hirschbach informierte am Montagabend das Unternehmen RAG unter anderem über die laufenden Baumaßnahmen. Tim Haß von der Berater- und Consulting IFOK GmbH moderierte erneut den ins Internet verlegten Dialog zwischen Verantwortlichen der RAG, den Anwohnern und weiteren an der Halden-Zunft Interessierten.

Zwar werde auch „eine mögliche Folgenutzung vorbereitet“, diese selbst liege aber nicht in der Verantwortung der RAG, sagte der Bauprojektleiter. Seit dem letzten Bürgerdialog habe sich in Bezug auf die Folgenutzung des Haldengeländes „leider nichts Positives getan“, sagte Rudolf Krumm. „Die Stadt Saarbrücken hat sich zu unserem Bedauern dagegen entschieden, das Gelände zu übernehmen.“

Als Begründung gab die Stadt an, dass sie trotz aller Maßnahmen zu hohe Gefahren sehe. Die erwogene Nutzung als Naherholungsgebiet und darüber hinaus als Standort für die Gewinnung von Energie durch entsprechende Installation von Photovoltaikanlagen „sei gescheitert“.

Dem Einwand der Stadt, die RAG habe in Bezug auf die Nutzung des Geländes als Naherholungsgebiet unzureichende Antworten gegeben, widersprach RAG-Mann Krumm. Das Thema Photovoltaik sei damit aber noch nicht vom Tisch. Man müsse „abwarten, welche Akteure in Zukunft hier noch Interesse bekunden“, sagte Rudolf Krumm.

„Dass früher Cyanide zur Anwendung kamen, ist natürlich bedauerlich und wäre heute so nicht mehr denkbar, aber eine Belastung des Grundwassers und des Sulzbachs suchen wir durch die Wasserableitung über die Flanken und entsprechende Versickerungsbecken zu verhindern.“ Außerdem gehe das Unternehmen davon aus, dass bereits der größte Teil der anfallenden Gewässer auf der Oberfläche verdunsten wird. Hier sei der relativ dichte Untergrund des ehemaligen Absinkweihers hilfreich. Auf eventuell besonders starke Regenfälle habe die RAG reagiert, indem sie alle Maßnahmen auf ein sogenanntes „20-jähriges Regenereignis“ ausgelegt habe. Das ist ein Regen von einer Stärke, wie sie nach der Statistik nur alle 20 Jahre zu erwarten ist.

Einigen Diskussionsteilnehmern ging dies mit Verweis auf die „miserable Situation an der Grühlingshalde in Sulzbach“ jedoch nicht weit genug. Dort „laufe alles ungeordnet in den Sulzbach ab, etwa auch gefährliche Sulfate“, sagte ein besorgter Bürger. Er forderte ein Konzept, das auch einem Regen schützt, wie er nur alle 100 Jahre fällt.