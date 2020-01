Bücherbasar lindert Not in Ostafrika

Mit Bücherbasaren tut ein Saarbrücker Verein Gutes für Afrika.

(red) Beim Verein „Hilfe für Tororo/Uganda” können Besucher am Samstag, 4. Januar, von 13 bis 18Uhr im Caritasklinikum Bücher gegen eine Spende erhalten. Der Verein hilft in Afrika Menschen in Not.