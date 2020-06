Kostenpflichtiger Inhalt: Kreisliga A Halberg : Bübinger Fußballer streben im ersten Jahr den Aufstieg an

Bübingen SV 19 Bübingen steht in der Kreisliga A Halberg auf Platz eins. Heute entscheidet sich, ob die Saison fortgeführt wird.

Von Philipp Semmler

Können die Fußballer des SV 19 Bübingen gleich in ihrer ersten Saison, in der der Club am Spielbetrieb teilnimmt, einen Aufstieg bejubeln? Der SV 19, der im vergangenen Jahr als Nachfolgeverein des insolventen Saarlandligisten SV 09 Bübingen gegründet wurde, (wir berichteten mehrfach) steht in der – aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen – Spielzeit 2019/20 auf Platz eins der Kreisliga A Halberg.

Am heutigen Dienstagabend entscheiden die Mitgliedsvereine des Saarländischen Fußballverbandes auf einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag darüber, ob die Fußball-Saison abgebrochen wird. Sollten sie sich dafür aussprechen, gibt es mehrere Möglichkeiten: entweder einen Abbruch mit oder ohne Wertung.

Info Neues aus dem Verein Der SV Bübingen wurde diese Saison von einem Spielertrainer-Trio bestehend aus Sebastian Fay, Ricardo Becker und Marc Becker trainiert. Während Fay und Ricardo Becker ihre Verträge für die Spielzeit 2020/21 verlängert haben, wird Marc Becker aus beruflichen und privaten Gründen aus dem Trio aussteigen. Als Spieler bleibt der 32-Jährige dem Club aber erhalten.

Bei einem Abbruch mit Wertung gibt es nach den vorliegenden Anträgen drei Möglichkeiten, um den Meister der jeweiligen Spielklassen zu bestimmen: Die aktuelle Tabelle, die Wertung nach einer Quotientenregel oder das Heranziehen der Hinrundentabelle. „Nach allen diesen Kriterien hätten wir die Nase vorn“, weiß Bübingens Vorsitzender Tobias Hauer. „Deshalb bin ich ziemlich optimistisch, dass das mit dem Aufstieg klappen wird.“

Den würde der SV – im Rahmen des Möglichen – gerne ein wenig feiern. „Ich bin schon im Austausch mit dem Saarbrücker Ordnungsamt, wie wir das machen könnten“, verrät Hauer. „Sollte es gehen, würden wir es aber definitiv nach dem 15. Juni machen.“ Ab diesem Termin sind Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 100 Personen erlaubt.

Bübingen steht in der Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Neuweiler auf Rang eins. Da beide Teams die gleiche Anzahl an Begegnungen absolviert haben, hat der SV den besseren Quotienten. Nach der Hinrunde hatte Bübingen sogar acht Zähler Vorsprung auf Neuweiler. Dass dieser ein klein wenig geschmolzen ist, lag daran, dass der Spitzenreiter in der ersten Rückrunden-Partie seine erste und einzige Saisonniederlage kassierte (2:3 beim Tabellendritten TuS Jägersfreude).

Ansonsten dominierten die Blau-Weißen die Liga. In allen 17 anderen Begegnungen ging Bübingen als Sieger vom Feld – und das mit teilweise mehr als deutlichen Resultaten. Unter anderem gelang dem SV ein 22:0-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten FV Matzenberg. Auch von der Niederlage in Jägersfreude ließen sich die Kicker des Ligaprimus nicht beeindrucken: Die drei Partien danach gewann der Club jeweils zweistellig.

Aufgrund der vielen hohen Siege ist es wenig verwunderlich, dass Bübingen mit Abstand die meisten Treffer der Liga erzielt hat (139). Einen wesentlichen Anteil daran hatte ein besonders torhungriges Duo: SV-Angreifer Lars Rothe wird bei einem Saisonabbruch Torschützenkönig der Kreisliga A Halberg. Der 24-Jährige, der von den SF Reinheim, nach Bübingen kam, versenkte den Ball satte 40 Mal im gegnerischen Gehäuse – und das in nur 15 absolvierten Partien. Auch Routinier Sebastian Mootz (spielte letzte Saison noch für den VfB Luisenthal) ließ es richtig krachen: Dem 30-Jährigen gelang es 33 Mal, den gegnerischen Torwart zu überwinden.

So winkt dem SV – dem entsprechenden Verbandstags-Beschluss vorausgesetzt – nun der Sprung in die Bezirksliga Saarbrücken. Sehr zur Freude von Hauer: „Dass wir diese Saison schon ganz oben stehen, das hätten wir vor der Runde nicht erwartet, es ist aber umso erfreulicher“, erklärt der 28-Jährige strahlend. Den Grund für die überraschend positive Entwicklung sieht der Vorsitzende nicht nur im fußballerischen Können, sondern darüber hinaus noch im zwischenmenschlichen Bereich: „Die Mannschaft versteht sich auch außerhalb des Platzes super.“

Zudem hat das neu zusammengestellte Team jede Menge Lokalkolorit – und eine entsprechend hohe Motivation: „Die allermeisten unserer Spieler haben früher schon für den alten Bübinger Verein gespielt, oder sie stammen aus Bübingen. Das ist der Weg, den wir mit dem neuen Verein gehen wollen“, erklärt Hauer.

Auf die Akteure, die diese Saison so erfolgreich waren, will der SV auch in der kommenden Spielzeit setzen: „Ich denke, wir sind von der Mannschaft so gut aufgestellt, dass wir in der Bezirksliga nicht gegen den Abstieg spielen“, sagt Hauer, der auch selbst noch als Defensiv-Akteur auf dem Feld steht. „Ein direkter Durchmarsch in die Landesliga ist aber definitiv nicht unser Ziel“, stellt der 28-Jährige klar.