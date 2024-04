„Bubatzkarte“ Wo kiffen in Saarbrücken verboten ist – und welche Sonderregel am St. Johanner Markt gilt

Cannabis rauchen ist seit dem 1. April in Deutschland legal. Von nun an dürfen Erwachsene maximal drei Hanfpflanzen pro Person zu Hause haben und in der Öffentlichkeit kiffen. Also Joints raus und Feuerzeuge an, während man entspannt am St. Johanner Markt in Saarbrücken im Café sitzt oder am Staden gemütlich auf der Wiese liegt? Ganz so einfach ist es nicht.