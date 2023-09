100 Jahre Ensheimer Brück GmbH setzt im Jubiläumsjahr auf Wasserstoff

Das Management setzt auf einen neuen Markt und der heißt Wasserstoff. Der Bedarf der Investitionen in Elektrolyseure steigt weltweit. Sie sind essentieller Bestandteil der Wasserstoffwirtschaft und spalten Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff auf. In diesen Apparaten steckt eine Fülle von Ringen und die will Brück künftig liefern. „Damit ergeben sich pro Auftrag auch deutlich höhere Stückzahlen“, sagt Thiedemann. Er kann sich vorstellen, dafür auf dem weitläufigen Brück-Campus einmal eine eigene Fertigungsstraße zu errichten – noch Zukunftsmusik.