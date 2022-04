Experte gibt Garten-Tipps : So werden aus tristen Schottergärten blühende Lebensräume

Saarbrücken Schottergärten waren mal der letzte Schrei. Doch mittlerweile gelten sie als ökologisch problematisch. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man sie umgestalten und zu wertvollem Lebensraum machen kann.

Schottergärten findet man in vielen Formen und Formationen. Vor chicen Neubauten ergänzen sie häufig die moderne, kubische Architektur im Stil japanischer Gärten. Wohl platzierte, korrekt getrimmte Buchsbäume in gepflegten Steingärten, in denen kein „Unkraut“ die Symmetrie stört. Das sieht zwar ästhetisch aus, ist aber meist nicht umweltfreundlich.

Einen Vortrag zu Stein- und Schottergärten und wie sie zu Oasen für Flora und Fauna werden können hält Andreas Bettinger am Dienstag, 3. Mai, im Salzbrunnenhaus in Sulzbach (kostenlose Anmeldung bei der VHS Sulzbach: info@vhs-sulzbach.de)

Ein Steingarten könne durchaus ein Biotop sein. Gut gemachte Steingärten, aber auch Sandflächen, helfen – wie alle nährstoffarmen, ungedüngten Stellen – vielen Insekten und manchem Wildkraut. Ganz wichtig sei, dass auf Plastikfolien, auch Unkrautvliese, sowie auf den Einsatz von Chemie verzichtet wird. „Vlies ist nicht gleich Vlies“, sagt Bettinger. Es kommt auf dessen Wasserdurchlässigkeit an. Denn die Versiegelung schadet nicht nur der Artenvielfalt, sondern verhindert auch, dass Wasser versickern kann. Mit den bekannten Folgen unter anderem bei Strakregen-Ereignissen, wie sie in den vergangenen Jahren immer häufiger geworden sind.

„Man kann mit wenig Aufwand und Mitteln sterile Flächen in artenreichen Lebensraum verwandeln“, betont Andreas Bettinger. Der Experte möchte Schottergärten auch nicht komplett verteufeln. Es komme aber darauf an, wie sie angelegt seien. Wer es zulasse, dass sich Moose und Algen, Flechten und Pilze auf den Steinen bilden, Wildkräuter und Gräser stehen lässt und auch heimische blühende Pflanzen einpflanzt, handelt ökologisch. So nisten fast 80 Prozent der heimischen Wildbienen im Boden, viele an vegetationsfreien Stellen. Das sei dann der entscheidende Unterschied zu den berüchtigten, naturfernen „sterilen Schottergärten“. Das Problem dabei: Überlässt man der Natur den Schottergarten, sieht er schnell ungepflegt aus, ist aber ökologisch wertvoller Lebensraum. Abhilfe schaffen zum Beispiel bepflanzte Töpfe oder in den Schotter integrierte Pflanzinseln.