Secondhandläden im Regionalverband Soziales Kaufhaus „Wertvoll“ bietet Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven

Seit 2009 existiert das Kaufhaus. Zusätzlich gibt es im Zuge der Winteraktion Saar ein Winter Café, das dasselbe Publikum wie im Kaufhaus ansprechen will. Kein einfaches Café also, sondern darüber hinaus ein Ort, um Hilfe zu finden oder einfach zusammenzukommen. Neben dem Kaufhaus in Brebach betreibt die GSE noch weitere Läden im Saarland. Im Regionalverband gibt es in Dudweiler noch ein zweites Geschäft. „Von den Kunden werden unsere Läden gut angenommen. Wir haben inzwischen Stammkundschaft, die immer wieder kommt und weiß, dass hier schöne Sachen angeboten werden. An Kleidung ist für jeden etwas da. Auch für Kinder gibt es zum Teil hochwertige Ware zu einem sehr kleinen Preis“, so der Geschäftsführer der GSE, Lukas Münninghoff. Der Verkauf richte sich an Bedürftige.