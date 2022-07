880 000 Euro Baukosten : Warum die neue Riesenbrücke in Brebach wesentlich später fertig wird als geplant

Brebach-Fechingen Ein kleines neues Bauwerk soll Menschen und Fahrzeuge an der Riesenstraße über den Saarbach bringen. Die Vorgängerbrücke hatte Risse. Weil in der Baustelle viele Lebensadern für den modernen Alltag verlaufen, gab es kürzlich einen Internet-Ausfall.

Die Bauarbeiten an der Riesenbrücke in Brebach verzögern sich erheblich. Sie werden einen Monat länger dauern, als es geplant war. Das hat die Saarbrücker Stadtpressestelle der SZ auf Anfrage bestätigt. Die Riesenbrücke, die nach der dort abzweigenden Riesenstraße benannt ist und über den Saarbach führt, ist gar nicht riesig, sondern nicht einmal zehn Meter lang. Die Stadt muss das Bauwerk ersetzen lassen, weil es Risse hat.

Die Stadt will während der verlängerten Sperrung weitere Vorhaben erledigen lassen, die später mit neuen Verkehrsbehinderungen verbunden wären: „Wir werden auch die Asphaltdecke in der Saargemünder Straße großflächig instand setzen. So können wir eine erneute Sperrung zu einem späteren Zeitpunkt für diese ohnehin anstehenden Arbeiten vermeiden. Gleichzeitig werden wir die Haltestelle in diesem Bereich behindertengerecht umbauen und die Straßenquerung erneuern. Auch diese Arbeiten erfolgen zusätzlich zur Brückenbaumaßnahme.“