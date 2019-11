Saarbrücken : Frau bedroht Polizisten mit Messer

Saarbrücken Als die Polizisten an der Wohnung der Frau ankamen, fanden sie die verängstigte Tochter vor.

Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken wurden am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr per Notruf über eine Frau informiert, die in ihrer Wohnung in Brebach randalieren soll. Als die Polizisten in dem Wohnhaus im Hangweg eintrafen, öffnete ihnen die 12-jährige Tochter der Frau. Sie war unverletzt, jedoch verängstigt.