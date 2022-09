Kunden der Craftbier-Brauerei verärgert : Rätsel um Brauhof Saar in Saarbrücken: Verschlossene Türen und niemand erreichbar

Für Craftbier bekannt ist der Brauhof Saar in Saarbrücken. (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Saarbrücken Seit dem Jahr 2015 steht der Brauhof Saar für handwerklich gemachte Craftbiere aus Saarbrücken. Zuletzt ist es still geworden um die Craftbier-Brauerei. So still, dass Teilnehmer von gebuchten Braukursen vor verschlossenen Türen standen. Was ist da los?