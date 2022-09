Alternative zum Brauereifest : Nach beendeter Insolvenz – Bruch-Brauerei feiert Retterfest

Saarbrücken Am Donnerstag wurde das Insolvenzverfahren der Bruch-Brauerei beendet. Nun möchte sich die Saarbrücker Brauerei mit einem Retterfest bei seinen Unterstützern bedanken und lädt in den Hof der Brauerei ein.

Ein Retterfest anstatt eines Brauereifestes – die Brauerei Bruch lädt in diesem Jahr zu einem Ein-Tages-Fest in den Hof der Brauerei in der Scheidter Straße. Am Sonntag, 11. September, sind die Tore der Brauerei für die Gäste zwischen 10 und 18.30 Uhr geöffnet.

Retterfest als Alternative zum Brauereifest

„Nachdem wir in diesem Jahr leider kein Brauereifest feiern konnten, möchten wir unseren treuen Unterstützerinnen und Unterstützern trotzdem die Möglichkeit geben, ein Bier mit uns in der Brauerei zu trinken“, heißt es auf der Instagram-Seite der Saarbrücker Brauerei. Die Gäste erwartet demnach „Live-Musik, feines Essen und natürlich Bruchbier“.

Einlass nur mit Ticket

Der Einlass ist jedoch nur mit einem Ticket möglich, die Anzahl der Gäste wird somit begrenzt gehalten. Die Eintrittskarten, in denen zwei Freibiere bereits enthalten sind, können ab sofort in der Brauerei Bruch in der Scheidter Straße 26-42 in Saarbrücken und im Marktbrunnen am St. Johanner Markt gekauft werden, heißt es auf dem Instagram-Kanal der Brauerei.