„Vorbild“ Luxemburg Braucht auch Saarbrücken ein Bettelverbot? Das sagen die Stadt – und ein Betroffener

Saarbrücken · Ein Bettelverbot sorgt derzeit in unserem Nachbarland Luxemburg für hitzige Debatten. Kritiker werfen der Regierung soziale Kälte vor. Befürworter sehen in dem Verbot eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Was hält man in Saarbrücken von so einem Verbot?

13.02.2024 , 16:00 Uhr

Das sogenannte „stille Betteln“ ohne gezieltes körpernahes Ansprechen von Personen ist in Saarbrücken zwar erlaubt, war aber vor einigen Jahren Gegenstand heftiger Debatten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Von Brian-Timmy Erbe

Schon einmal hat die Stadt Saarbrücken mit der Idee eines räumlich begrenzten Bettelverbots gespielt: Im Jahr 2017 setzte sich die damalige Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) für die Errichtung einer bettelfreien Zone in der Saarbrücker Innenstadt ein. Zuvor hatten bereits Städte wie München, Stuttgart oder das österreichische Salzburg Bettelverbote im Kampf gegen vermeintliche Bettel-Banden aus Osteuropa eingeführt.