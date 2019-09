Polizeibericht : Auto in Emmersweiler angezündet

Ein Unbekannter zündete am Samstag um 23.10 Uhr in der Forbacher Straße in Emmersweiler ein geparktes Auto mit französischem Kennzeichen an und rannte dann weg. Zeugen beobachteten ihn dabei. Hinweise: Tel. (06898) 2020.