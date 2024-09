Brennpunkt-Straße in Saarbrücken Brandanschlag-Opfer in Dudweiler verzweifelt: „Warum dürfen die eine ganze Straße terrorisieren?“

Ein heißer Sommerabend vergangene Woche. Im Garten hinter dem Haus der Familie Schuler in der Dudweiler Sudstraße hat sich ein gutes Dutzend Nachbarn eingefunden, um „mit der Zeitung“ zu sprechen. Hier hört man wenig vom Treiben draußen auf der Straße, wo an diesem Abend ziemlich viele Menschen unterwegs sind. Wie an den meisten Tagen, auch bei schlechterem Wetter. Die Bewohner, vor allem Zugewanderte aus Osteuropa, sitzen vor den Mietshäusern, in denen sie leben. Kinder spielen mitten auf der Fahrbahn. Es wird gerufen, geredet, gelacht. Eine quirlige, lebendige Nachbarschaft, könnte man meinen. Doch was auf den ersten Blick nach geselliger Lebensart aussieht, hält die alteingesessene Nachbarschaft nicht nur für eine Zumutung, sondern mittlerweile für eine Bedrohung.