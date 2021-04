Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden : Brand in Lagerhalle in Saarbrücken - Gebäude einsturzgefährdet

Brand in Lagerhalle in Saarbrücken - Gebäude einsturzgefährdet

Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken In Saarbrücken hat eine Lagerhalle gebrannt. Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Halle ist nach Polizeiangaben einsturzgefährdet. In der Lagerhalle wurden Unrat und Altreifen gelagert. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, auch die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.