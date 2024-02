Auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr Großeinsatz in Dudweiler – Wohnhaus völlig ausgebrannt (mit Fotostrecke)

In Dudweiler kam es am Mittag zu einem Wohnhausbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr erforderte. Ein zweieinhalbstöckiges Haus in der Straße Am Güterbahnhof, die direkt an die Bahngleise grenzt, war gegen 13 Uhr in Brand geraten, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.