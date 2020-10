Brand im Europa-Hotel in Saarbrücken

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag einen Brand im Saarbrücker Europa-Hotel löschen.

(bub) In Saarbrücken hat es in der Nacht zum Freitag, 2. Oktober, im Europa-Hotel in der Gutenbergstraße gebrannt. Nach Angabe der Feuerwehr wurden 15 Personen evakuiert, zwei über die Drehleiter gerettet und drei über den Treppenraum.