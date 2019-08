Schmöker und Geselligkeit : Schmöker an der Saar statt an der Seine

Schmöker an der Saar statt an der Seine

Saarbrücken Bouquinisten feierten am Staden das erste deutsch-französische Freiluft-Bücherfestival. Mit leider feuchtem Finale.

„Bouquinist“, also Straßenbuchhändler oder Antiquar: Da denken Frankreich-Freunde an die Pariser Büchermeile, an das berühmte Areal entlang der Seine mit Hunderttausenden von alten Druckwerken. Und ihnen fallen deren Anbieter ein, die Bouqinisten eben. Jetzt hat dieses ganz besondere Geschäft mit der Literatur den Sprung an die Saar geschafft.

Nun gut: Ganz so üppig wie das Angebot in der Weltmetropole war das Angebot am Saarbrücker Staden am Samstag nicht. Eine Besonderheit stellte es dennoch dar, handelte es sich doch dem Veranstalter zufolge um das erste deutsch-französische Freiluft-Bücherfestival. Titel: „Bouquinisten an der Saar“.