Großer Schaden im Wald : Borkenkäfer zerstörte 2020 ein Prozent des Saar-Forstes

Saarbrücken Das kleine Insekt sorgte in den saarländischen Wäldern für Schäden in Millionenhöhe. Bald fliegt der Schädling wieder aus.

Der Borkenkäfer hat auch 2020 wieder große Schäden an Fichten im Saar-Staatswald angerichtet. Mit einer Schadholzmenge von rund 83 000 Festmetern seien 24 Prozent mehr als ein Jahr zuvor angefallen, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. In 2015 standen noch gut 9000 Festmeter Käferholz in der Statistik. Der Schädling vermehrt sich bei Trockenheit massenhaft. Er findet in den von Dürre geschwächten Fichten ideale Bedingungen zur Ausbreitung. Borkenkäfer brüten in den Rinden vor allem der Fichten.