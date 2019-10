Saarbrücken Die Saarbrücker Regeln zum Verbot der Prostitution kommen auf den Richtertisch. Für sieben Bordelle geht es um alles oder nichts. Die Stadt sieht dennoch Gründe genug, an diesem Paragraphenwerk nichts mehr zu ändern.

Wohlfarth betont: Hätte die Stadt nicht mit einer eigenen Sperrbezirksverordnung gehandelt, dann hätte es in Saarbrücken einen unregulierten Zustand gegeben. „Wir mussten also etwas machen.“

Zur Erinnerung: 2006 ging es darum, an der Dudweilerstraße eine Ausnahme für die drogenkranken Prostituierten zuzulassen. Und im Jahr 2014 ließ die erneut erweiterte Verordnung auf drei Straßen im Saarbrücker Stadtgebiet Prostitution zu. All das findet sich auch in der von der Stadt Saarbrücken in Kraft gesetzten Verordnung wieder.