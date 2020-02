Quierschied : Bongos Bigband in der Q.lisse

Bongos Bigband in der Q.lisse

Quierschied Bongos Bigband ist wieder zu Gast in der Q.lisse. Dieses Mal wird die von Freimut Mertes geleitete Bigband unterstützt von Sängerin Marika Vilics und Klaus Krämer (Lyrik). Wolfgang Mertes, der Erste Konzertmeister des Saarländischen Staatstheaters, wird mit seinem Effektgerät einen ganzen Bigbandsound auf die Bühne zaubern.

In der Hauptsache richtet sich der Blick dieses Mal auf Top-Titel des Glenn-Miller-Orchesters, hinzu aber kommt noch manch ein „Bigband-Leckerbissen“. „Mehr Abwechslung geht nicht“, verspricht Mertes. Das Konzert beginnt am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierungen nach E-Mail an: freimut.mertes@gmx.de, Tel. (06897) 62440.