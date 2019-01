Gegen 8 Uhr am heutigen Freitagmorgen haben Mitarbeiter des Landgerichts Saarbrücken die Polizei über den Eingang einer Bombendrohung informiert. Das Gebäude war vorübergehend für den Publikumsverkehr gesperrt. Wie Stephan Laßotta vom Pressedienst der Polizei mitteilt, werde „die Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage derzeit geprüft“.

Zwischenzeitlich war ein Einsatzkommando der Polizei mit Sprengstoffspürhunden vor Ort. Die Untersuchung hat jedoch bisher keinen Sprengstofffund ergeben. Die Drohung erreichte das Gericht bereits am gestrigen Donnerstagabend per Mail, heute morgen haben Mitarbeiter des Gerichts diese dann gelesen und umgehend die Polizei informiert. Die Pressestelle des Landgerichts wollte keine Stellungnahme zu den Vorfällen abgeben.

Ein Augenzeuge berichtet uns, dass er „gegen 8 Uhr vor Ort“ gewesen sei. „Es hieß am Eingang, dass das Gebäude aufgrund eines ‚absoluten Sicherheitsproblems‘ geschlossen werden musste und auf das Eintreffen eines Sondereinsatzkommandos gewartet würde“, schreibt uns der Zeuge auf Facebook. Kurz darauf seien zwei Einsatzwagen der Landespolizei und eine Einheit der Bundespolizei eingetroffen, die das Gebäude geräumt hätten.

Das Landgericht hat inzwischen wieder geöffnet. Dies sei „ein normales Vorgehen in solch einer Situation“, sagte Laßotta. Auch in anderen Bundesländern haben Bombendrohungen öffentliche Einrichtungen erreicht, unter anderem in Brandenburg und Hamburg. „Deshalb mussten wir von einer nicht ernsthaften Drohung ausgehen“, sagt Laßotta. „Wir tauschen uns mit anderne Bundesländern aus.“ Deshalb hat sich der Staatschutz in die Ermittlungen eingeschaltet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.