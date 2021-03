Gleichberechtigung : Blumendemo und Kundgebung des FrauenForums

Saarbrücken Das FrauenForum Saarbrücken lädt am Internationalen Frauentag, Montag, 8. März, um 13 Uhr zur „Blumendemo“ und Kundgebung auf dem Tbilisser Platz ein. Anliegen sind unter anderem der Kampf gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen sowie die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit.

Organisatorin Ingeborg Damaske vom Frauenverband Courage lädt, das Anliegen der Demonstration ergänzend, ein: „Frauenrechte gehen uns alle an. Darum ist unsere Kundgebung auf antifaschistischer Grundlage offen für alle, die sich an die geltenden Infektionsschutzregeln halten. Wir freuen uns auch über kulturelle Beiträge, die gerne unter fvcouragesaarbruecken@t-online.de angemeldet werden können.“

In der Ankündigung der Veranstalterinnen heißt es zudem: „In Anlehnung an die Forderung der Feministinnen vor 110 Jahren, die nach ‚Brot und Rosen’ – also gerechten Löhnen und würdigen Lebensbedingungen – verlangten, stellen die 23 Mitgliedsorganisationen des FrauenForums blühende Frühlingsgrüße an die Kundgebungsbühne, sofern die nicht bereits vor ihren Einrichtungen, auf belebten Plätzen und an Verkehrsknotenpunkten gefunden und mitgenommen wurden.“ Das FrauenForum wolle damit „sowohl den Finderinnen und Findern eine kleine Freude machen als auch zum Nachdenken anregen“, erläutert Margarethe Kees.