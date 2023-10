Nachhaltige Entwicklungshilfe „F*ck Your Fairness!“ – zwei Saarbrücker wollen mit fair produzierter Seife aus Tansania aufklären und provozieren

Jetzt gibt es ein neues Projekt aus dem Hause „Superbad Society“, wie sie sich seit diesem Jahr nennen: Die „Call Me Zebra“-Seife. Die erste Idee dafür haben sie 2022. Sie wollen erneut in dem afrikanischen Land investieren und eine Produktionsstätte aufbauen. Mit dem Ziel, ein fertiges Produkt direkt aus Tansania zu importieren, um es in Deutschland zu verkaufen. Andererseits soll die Ware auch in den Wasserstationen vor Ort angeboten werden können. Das ist wichtig, weil es gut ein halbes Jahr in Tansania regnet und die Wasser-Nachfrage sinkt, die Mitarbeiterinnen leiden unter den extremen Umsatzeinbußen. Dillenburger und Sprick sehen in der Seife ein kostengünstiges und vor allem wetterunabhängiges Produkt.