Fair produziert „F*ck Your Fairness!“ – zwei Saarbrücker wollen mit Seife aus Tansania aufklären und provozieren

Saarbrücken · Ihr BlueFuture Project steht für den Aufbau einer nachhaltigen Wasserversorgung in Afrika. Jetzt vermarkten Tibor Sprick und Christoph Dillenburger in Saarbrücken eine Seife, die in Tansania produziert und hier in der Region verkauft wird. Sie wollen damit auch aufklären und provozieren.

17.10.2023, 08:01 Uhr

Christoph Dillenburger, Tibor Sprick und Daniel Wiersbowsky (von links) mit der neuen „Greenwashing“-Seife. Foto: Jochen Rathmann

Von Jochen Rathmann

Es ist eine dieser zufälligen Begegnungen, als sich Tibor Sprick und Christoph Dillenburger im Jahr 2011 auf dem Feld des Saarbrücker Ludwigsparks über den Weg laufen, beide neu im Kader der Footballmannschaft Saarland Hurricanes. Aus dem geteilten Teamgeist wird schnell eine enge Freundschaft, die auch nach dem Ende ihrer aktiven Spielzeit anhält. Vor allem die langen und intensiven Diskussionen über das aktuelle Weltgeschehen und geopolitische Zusammenhänge sind charakteristisch für die beiden.