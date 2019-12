Start-up mit Nebenwirkung : Saarbrücker leisten Entwicklungshilfe

Hilfsbereite Jungunternehmer: (v.l.) Christoph Dillenburger und Tibor Sprick. Foto: Tobias Ebelshäuser

Saarbrücken Mit ihrem „Blue Future Project“ helfen Tibor Sprick und Christoph Dillenburger bei der Wasserversorgung in Tansania.

57 Millionen Menschen leben im ostafrikanischen Tansania. Etwa die Hälfte von ihnen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das wollen zwei junge Männer aus Saarbrücken ändern: Tibor Sprick (25) und Christoph Dillenburger (26) haben letztes Jahr das „Blue Future Project“ gegründet. Ihr Ziel: nachhaltige Entwicklungshilfe in Ost-Afrika leisten.

„Wir sind eigentlich nicht anders als ein ganz normales Start-up, wir tun einfach nur was Gutes damit“, sagt Tibor Sprick. Und wie viele andere Start-ups haben auch die beiden von Zuhause begonnen, Entwicklungshilfe von der Couch aus quasi. Damit ist seit Anfang Dezember Schluss. Seitdem hat das Blue Future Project ein offizielles Büro in der Cecilienstraße im Nauwieser Viertel.

Das Büro teilen sich die beiden mit einer Werbefirma, weil das die Miete verringert, wie ein Aufkleber auf der Tür verrät. Innen, an der Backsteinwand über einem großen Holztisch, hängen drei großformatige Fotos. Eines zeigt einen dunkelhäutigen Mann mit blauem Polo-Shirt. Der Mann auf dem Foto ist Askwar Hilonga, ein Chemiker aus Tansania, der einen Nano-Filter zur Wasserreinigung entwickelt hat.

Auf ihn stießen Sprick und Dillenburger im vergangenen Jahr, als sie recherchierten, wie Entwicklungshilfe besser funktionieren könnte. Denn das Problem am Großteil der Entwicklungshilfe sei heutzutage, dass sie keine Verantwortung bei den Menschen schaffe, erklärt Dillenburger.

So werden zum Beispiel durch westliche Organisationen Brunnen gebohrt, das Wasser ist ab dann kostenlos für die Dorfbewohner. Aber keiner kümmert sich danach darum, dass die Brunnen auch weiterhin intakt bleiben, für die Wartung ist kein Geld da.

Der Ansatz von Hilonga funktioniert anders. Er baut mit seiner Organisation Wasserstationen, die dann Arbeitsplätze für die jeweiligen Dorfbewohner schaffen. Die Bewohner betreiben diese Station als selbstständige Unternehmer, filtern mit den Nano-Filtern von Hilonga das verunreinigte Wasser zu Trinkwasser und verkaufen es im Dorf zu geringen Preisen.

Überprüft und unterstützt werden sie dabei von Mitarbeitern von Hilonga. Somit wird die Verantwortung geschaffen, dass sich jemand aus dem Dorf selbst um die Wasserversorgung kümmert, es werden Arbeitsplätze geschaffen. Die Menschen, die die Stationen übernehmen, zahlen Steuern und geben zurück an den Staat. Und vor allem: Niemand muss mehr sterben, weil das verunreinigte Wasser sie krank macht. Deswegen unterstützt das Blue Future Project Hilongas Organisation. Dafür haben die beiden jungen Unternehmer zwei Wege entwickelt, Geld zu sammeln. Zum einen ein Armband, dass von Massai-Frauen in Handarbeit hergestellt wird und dessen Kauf einer Spende für die Wasserversorgung einer Person in Tansania gleichkommt.

Zum andern konnten die beiden einen Mineralwasser-Produzenten in der Region für sich gewinnen, der Wasser mit Label des Blue Future Projects abfüllt. Beim Kauf der Flaschen wird so ebenfalls Geld für die Wasser-Projekte in Tansania gesammelt.

Wenn die zwei im April zum dritten Mal nach Tansania reisen, sollen bereits 52 solcher Wasserstationen durch ihre Arbeit finanziert worden sein. Dann wollen die beiden sich auch nach neuen Wegen umschauen, das Leben der afrikanischen Dorfbewohner zu verbessern. Durch Bio-Gas aus Abfällen oder Dung zum Beispiel, welches dann zur Stromversorgung genutzt wird. Denn eines ist klar: Probleme gibt es noch jede Menge.

Doch die beiden sind zuversichtlich. „Die Welt ist heutzutage so weit entwickelt, dass es möglich sein muss, jedem ein schönes Leben zu gewährleisten“, sagt Dillenburger. „Wir wollten auch einfach zeigen, dass man immer was bewegen kann, auch wenn man aus einer kleinen Stadt wie Saarbrücken kommt und nicht viel Kohle zur Verfügung hat.“