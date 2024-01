Max-Ophüls-Festival Deutsch-französisches Bloggerteam schnuppert Festival-Luft

In den Tag starten sie mit einem gemeinsamen Frühstück. Das haben sie nötig, denn die Nacht war ganz nicht so lang. Die Gruppe junger Filmbegeisterte aus Saarbrücken und der französischen Partnerstadt Nantes war diese Woche so gut wie jeden Abend in Lolas Bistro zu finden. „Die Stimmung ist super, man kann auch dort nicht nur Schauspieler und Regisseure treffen, sondern sich mit allen möglichen Menschen über die Filme unterhalten“, erzählt Amélie Grondin. Die Studentin aus Nantes ist Teil eines deutsch-französischen Bloggerteams, das sich bereits im Herbst zusammengefunden hat. Im November haben die jungen Leute ein Filmfestival in Nantes in den sozialen Netzwerken begleitet. „Dort haben wir vor allem Filmkritiken und Rezensionen geschrieben“, erzählt Eva Carré, die ebenso in Nantes studiert. „Hier beschäftigen wir uns eher mit dem Rahmenprogramm, drehen kurze Clips über die Veranstaltungen oder machen Video-Umfragen unter dem Publikum“, erzählt sie. Tagsüber schwärmen sie in Zweier- oder Dreier-Gruppen zu den verschiedenen Kinos aus und nehmen die Menschen auf Tiktok oder Instagram mit in den Festivalalltag. Abends übernachtet das Team in einer Ferienwohnung in der Saarbrücker Innenstadt.