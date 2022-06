1400 Temposünder in einer Woche erwischt : Saarbrücken wird als „Abzockerstadt Nr. 1“ beschimpft – wie viel Geld die Stadt mit Blitzern einnimmt

Einer der beiden Blitzeranhänger, die die Stadt angemietet hat. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken 67 000 Temposünder wurden im Vorjahr in Saarbrücken geblitzt, kürzlich gab es in der neuen 30er-Zone in der Paul-Marien-Straße Fotos ohne Ende, über 1400 in einer Woche. Die Stadt wehrt sich gegen Abzocke-Vorwürfe. Räumt aber einen interessanten Punkt ein.