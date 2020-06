Saarbrücken : Bliesgau-Wanderung mit Achtsamkeitsübungen

Saarbrücken An den Samstagen, 27. Juni und 4. Juli, bietet die Katholische Erwachsenenbildung Saarbrücken in Kooperation mit dem Dekanat Saarbrücken Achtsamkeitsübungen in der schönen Bliesgaulandschaft an. Unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln machen die Teilnehmenden eine Wanderung mit Achtsamkeitsübungen in der Natur.

Start und Ende sind um 10 Uhr bzw. um 14 Uhr im „Café saisonal“ im Blieskasteler Weg 5 in 66453 Herbitzheim. Die Teilnahme inklusive Mittagessen kostet 25 Euro pro Tag. Leiter der Veranstaltung ist Joachim Kleer, Theologe und Organisationsberater.