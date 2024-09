Fairer Handel „Unser großes Thema war Gerechtigkeit“

Eines schickt Helmut Paulus (69) gleich vorweg: Die Vision eines fairen Welthandels, wie er und viele seiner Mitstreiter sie Anfang der 70er-Jahre hatten, hat sich flächendeckend nicht realisieren lassen. Im Gegenteil: „Wir profitieren immer noch davon, dass wir preiswert die Bodenschätze aus Entwicklungsländern kriegen, dass die Löhne dort gering sind und so weiter. Unser Wohlstand beruht auf der Armut dieser Länder“, mahnt Paulus. Und doch gibt es heute für ihn und zumindest noch einige der Mitstreiter von damals etwas zu feiern: Das 50-Jahr-Jubiläum des ersten Saarbrücker Weltladens nämlich. Den hat das evangelische Jugendwerk an der Saar am 2. September 1974 in der Kaiserstraße eröffnet, später zog er dann in die Großherzog-Friedrich-Straße und schließlich in die Evangelisch-Kirch-Straße. Helmut Paulus war, als Zivildienstleistender beim evangelischen Jugendwerk, von Anfang an dabei.