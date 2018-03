später lesen Diese Werkstatt ist hochspannend Blick hinter die Kulissen der Saarbahn Teilen

Einen Blick hinter die Kulissen der Saarbahn-Werkstatt in Brebach können Interessierte am Mittwoch, 14. März, werfen. Die 28 Saarbahnen transportieren jährlich 13 Millionen Fahrgäste und legen dazu zwei Millionen Kilometer zurück. Die meisten Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten erledigt das Verkehrsunternehmen in der eigenen Werkstatt. Am 14. März, beginnen dort um 16 und 17 Uhr Führungen. Bei der Werkstatt in Brebach handelt es sich um eines der größten Infrastrukturprojekte der Saarbahn. Seit rund fünf Jahren sind hier die Bereiche Instandhaltung, Wartung, Reparatur, Abstellung und Reinigung an einem Ort gebündelt. Neben der Werkstatthalle sind im Hauptgebäude die Waschanlage, die Betriebssteuerzentrale sowie Büro-, Schulungs- und Sozialräume untergebracht.