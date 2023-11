Ab dem Wochenende geht´s los Black Friday 2023 in Saarbrücken – in diesen Geschäften können Sie Schnäppchen ergattern

Deals, Rabatte, Geschenke – an Black Friday ist nicht nur in den Onlineshops einiges los. Auch die Saarbrücker Geschäfte winken mit Angeboten. Und nicht nur am Black Friday selbst, der dieses Jahr am 24. November stattfindet, kann gespart werden. Einige Läden bieten sogar eine ganze Black Week, nämlich vom 20. bis zum 24. November, und das Black Weekend, am 25. und 26. November, an. Auch am Cyber Monday, 27. November, kann nochmal kräftig gespart werden.