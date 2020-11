Bistumsreform : Trierer Bischof Stephan Ackermann stellt eine Reform der Reform vor

Die Pläne von Bischof Stephan Ackermann, das Bistum Trier auf 35 Großpfarreien zu reduzieren, dürften vom Tisch sein. Foto: Helmut Thewalt

Trier Nach den vom Vatikan in Rom vereitelten XXL-Pfarreien präsentiert Stephan Ackermann am Freitag seine neuen Pläne fürs Bistum Tier vor.

Wie geht’s nach dem Bremsmanöver aus Rom weiter mit den ehrgeizigen Reformplänen im Bistum Trier? Darüber wollen Bischof Stephan Ackermann und sein Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg heute (Freitag) die Öffentlichkeit informieren. Um eine Bauchlandung wie beim ersten Anlauf zu verhindern, wird die Trierer Bischofsspitze die Pläne dieses Mal vor der Präsentation in Rom vorgelegt haben – Absegnung inklusive.

Dabei dürfte von dem ursprünglichen Reformprojekt nicht mehr viel übriggeblieben sein. Danach sollte es im Bistum Trier ab dem Jahr 2021 nur noch 35 Großpfarreien geben. Daneben war eine neue Leitungstruktur geplant – mit weniger Macht für den Pfarrer und mehr Macht für die Laien. Klang alles zeitgemäß und zukunftsträchtig, stieß allerdings im Vatikan auf wenig Gegenliebe.

Die Neuauflage der Reform wird daher deutlich weniger revolutionär ausfallen. Von mehreren diskutierten Varianten favorisierte die Bistumsleitung zuletzt das sogenannte Zwei-Ebenen-Modell. Es sieht unter anderem vor, die bisherigen Dekanate und Pfarreiengemeinschaften aufzulösen und mit 887 Pfarreien zu starten. Diese Pfarreien könnten dann untereinander fusionieren – auf freiwilliger Basis, wie in den zurückliegenden Wochen in diversen Gesprächen mit diversen Räten, Berufsgruppen oder Einrichtungen ausdrücklich betont wurde.

Neben den Pfarreien soll es nach dem Willen der Verantwortlichen künftig 35 sogenannte Pastorale Räume geben – in den Grenzen der 35 ursprünglich geplanten XXL-Pfarreien. In diesen Pastoralen Räumen soll es Vernetzungen und Kooperationen über die Pfarreien hinaus geben. Die Hoffnung dürfte sein, dass die einzelnen Pfarreien doch irgendwann in den Pastoralen Räume aufgehen.

Klar ist jedenfalls, das hat Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg in der Vergangenheit mehrfach betont: Dieses Mal soll nichts übers Knie gebrochen werden. Man habe bei Treffen der kirchlichen Gremien auch über die Zeitschiene diskutiert, die ohne Druck geplant werden solle, hieß es in einer im September veröffentlichten Mitteilung des Bistums. Ein Zugeständnis an jene Kritiker der Reform, die in der Vergangenheit bemängelt hatten, die Auflösung der bisherigen Pfarreien und deren Umwandlung gehe viel zu schnell über die Bühne.