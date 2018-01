später lesen Bischmisheimer rastet aus Bischmisheimer (30) wirft seine Möbel aus dem Fenster Teilen

Twittern







In einem seelischen Ausnahmezustand hat ein 30 Jahre alter Mann aus Bischmisheim am Dienstag gegen 14 Uhr seine Wohnung verwüstet. Er zerstörte zahlreiche Einrichtungsgegenstände und warf das Mobiliar anschließend aus dem Fenster. Gegenstände beschädigten geparkte Autos, trafen ein vorbeifahrendes Auto sowie benachbarte Anwesen. Beamte von der Inspektion St. Johann nahmen den Mann mit. Er leistete keinen Widerstand und kam in ein Saarbrücker Kranenhaus. Das teilte am Abend die Polizei mit. Sie sucht weitere Zeugen.