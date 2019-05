Staustufe Burbach : Knochenarbeit auf dem Schleusengrund

Wer am Boden der Burbacher Schleusenkammer bei deren Generalüberholung mitwirkt, sieht am besten die Dimensionen dieser Anlage. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In allen Anlagen von Saar und Mosel läuft bis zu den Ferien eine Generalüberholung. Auch in Burbach ist jetzt viel zu tun.

Mehrere Müllcontainer sind schon gefüllt, denn enorm viel Dreck sammelt sich in der Burbacher Schleuse. „Die Burbacher Schleuse ist die erste große Anlage hinter der Mündung der Blies in die Saar. Bei Hochwasser kommt hier alles zuerst an“, sagt Rolf Bürner. Er leitet den Außenbezirk Saarbrücken des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Seit dem 18. Mai ist die Burbacher Schleuse für zehn Tage trockengelegt, Wartung und Reparaturen stehen an.

Die Schiffahrt auf Saar und Mosel ist eingestellt, denn um den Schiffsverkehr wenig zu stören, hat die internationale Moselkommission eine Schleusensperre vor den Sommerferien festgelegt und lässt an allen Schleusen gleichzeitig wichtige Arbeiten erledigen. Im Saarland wird in Rehlingen, Mettlach und Burbach gearbeitet. „Das wird lange vorher veröffentlicht. Die Industrie und die Schiffsführer können sich darauf einstellen“, sagt Bürner. In Burbach wird die Schleuse regelrecht geputzt. Arbeiter entfernen Schlamm und Treibgut, kehren den Boden und reinigen wichtige Teile der Schleusenwände mit dem Dampfstrahler. Sie erneuern an den Toren Dichtungen, denen Treibholz im Fluss zugesetzt hat.