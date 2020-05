Ensheim Die Ensheimerin Birgit Matheis hält fünf Hühner in ihrem Garten, wo die Tiere sich wohlfühlen und jeden Tag echte Bioeier liefern.

Wenn Birgit Matheis die Treppe in ihrem Garten hinunter geht und nach ihren fünf Hühnern ruft, dann ist richtig was los im Hühnergehege. In Windeseile flitzen die fünf zur Eingangstür und erwarten Birgit mit Gegacker.

„Das hier ist Traudel Trump. Das ist die Dominanteste aber auch die mit der wenigsten Intelligenz“, die 55-Jährige und lacht. Jedes der fünf Hühner hat seinen Namen und alle gehören zur Familie. Sie können sich kreuz und quer in dem großen Garten bewegen und haben in ihrem Gehege zusätzlich noch viele Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie ein Sommerhaus.

„Ich bin der Meinung, dass es auf dem Markt gar keine Bioeier gibt. Irgendetwas ist an der Sache doch immer gelogen. Für mich war das irgendwann alles zu viel. Wir haben unsere Einstellung vor etwa zwölf Jahren komplett geändert und sind in der Umsetzung immer konsequenter geworden. Wir essen auch Fleisch, aber wir wollen wissen, wie die Tiere gelebt haben. Wir haben kein Problem damit, mehr Geld für dieses Fleisch auszugeben“, sagt die Ensheimerin.

Sie ist mit Tieren und der Natur groß geworden. Richtig Klick hat es bei der 53-Jährigen gemacht, als vor zwölf Jahren ihr junger Hund krank wurde: „Die Tierärzte haben mir Therapien und Medizin angeboten, aber von vorne herein gesagt, dass mein Hund nicht älter als drei Jahre werden würde. Das wollte ich so nicht hinnehmen und habe selber eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht. Ich konnte mich intensiv um meinen Hund kümmern, der schließlich elfeinhalb Jahre alt wurde. Es war mir eine große Lehre im Umgang mit Tieren.“ Seitdem geht sie, was Tiere betrifft, ihren eigenen Weg. Ihre Hühner sind ihre Freunde, die so lange bei ihr leben dürfen, wie sie wollen – auch wenn sie irgendwann keine Eier mehr legen. In den Topf kommt definitiv keines von ihnen. – Allerdings könnten die Hühner irgendwann auf einem ganz anderen Speiseplan landen: Vor zwei Wochen hat Birgits Mann Markus zwei junge Füchse im unteren Teil ihres Gartens spielen sehen. Wie sich herausstellte, hat sich eine Fuchsfamilie mit zwei erwachsenen und zwei jungen Tieren unter dem Gartenhaus der Matheis‘ einen Bau angelegt – nur fünf Meter von dem Hühnergehege entfernt.