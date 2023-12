Kreisel Bildstock Bildstocker Kreisel soll sicherer werden

Denn zu Stoßzeiten geht es am Bildstocker Kreisel im wahrsten Sinne des Wortes mächtig rund. Die Landstraßen L 112 und L 125 treffen hier aufeinander. Vom Kreisverkehr aus können die Verkehrsteilnehmer einerseits die Spieser Straße in Richtung Autobahnanschlussstelle A 8 Elversberg und im weiteren Verlauf zum Stadion der SV Elversberg nehmen. Andererseits gibt es die Möglichkeiten, über die Saarbrücker Straße nach Friedrichsthal und über die Neunkircher Straße in die frühere Hüttenstadt zu gelangen. In der Gegenrichtung geht es außerdem in Richtung Merchweiler, Quierschied und Sulzbach.