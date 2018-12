Der Eintritt ist frei, so die Veranstalter.

Am kommenden Sonntag, 16. Dezember (3. Advent), veranstaltet der Gitarren- und Mandolinenverein Quierschied in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt sein Adventskonzert. Unter dem Titel „Es weihnachtet allerorten“ präsentiert das Orchester unter der Leitung Erika Morschett vorweihnachtliche Lieder und Musik, die einfach in die Adventszeit passen. Moderiert wird die um 17 Uhr beginnende Veranstaltung von Detlef Feucht. Der Eintritt ist frei, am Ende des Konzerts findet eine Hutsammlung statt.

Die Freie BürgerListe (FBL) hat ab sofort eine eigene Internetpräsenz. Unter www.freiebuergerliste-saarbruecken.de kann man sich jederzeit über das Programm und die Kandidaten zu den jeweiligen Kommunalwahlen informieren, wie die Liste in einer Presseerklärung mitteilte.