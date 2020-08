60 Jahre Deutsch-Französischer Garten : Saarbrücker Schmuckstück bietet viel

Täglich von 9 bis 21 Uhr tanzen zu jeder vollen Stunde die Fontänen im DFG-Teich. Das Musik-Programm für das bewegte Wasser reicht von Händels „Feuerwerksmusik“ bis zu Paul McCartneys James-Bond-Hit „Live and let die“. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken 60 Jahre Deutsch-Französischer Garten: Grünes Wohnzimmer der Landeshauptstadt ist gerade im Geburtstagsjahr ein lohnendes Ziel.

Bei der Suche nach einem Ausflugsziel dürften viele Saarbrücker des Öfteren eine Antwort mit drei Buchstaben finden. DFG. Der Deutsch-Französische Garten ist seit nunmehr 60 Jahren Ziel für Singles, Paare, Familien und Schulklassen, für Naherholer und Weitgereiste auf der Suche nach den Attraktionen des Landeshauptstadt. Wer unterwegs zwischen den Pflanzenwelten mit Zehntausenden von Gewächsen ist, kann seine Fantasie bis zu den Anfängen reisen lassen und auf den Wegen die Besucherscharen der Anfangsjahre in Wirtschaftswundermode umherschlendern sehen. Das heitere Stimmengewirr, das an schönen Tagen die Luft erfüllt, scheint in den Tausenden von Tagen, die seit den Anfängen der Gartenschau vergangen sind, nie verschwunden zu sein.