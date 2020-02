Schulleiterempfang : Bildungsministerin will multiprofessionelle Teams

Saarbrücken (kip) Zum zehnten Mal hat das Ministerium für Bildung und Kultur zum Schulleiterempfang geladen. Dieses Mal in den ehemaligen Sitz des Ministeriums, in den Pingusson-Bau. Insgesamt kamen am Montagabend etwa 220 Schulleiter und Schulleiterinnen nach Saarbrücken.

Es war der erste Empfang unter Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Seit 18. September 2019 ist sie im Amt.