Eröffnung der Flohmarktsaison im Bürgerpark Andrang in der Staun- und Stöberzone

Was haben Spinnen in Acryl und Schmuse-Osterhasen gemeinsam? Beides gibt’s beim Saarbrücker Flohmarkt. Und damit nicht jeder den Schmusehasen befingert, warnt ein Schild mit „Anfassen 1 Euro – Kaufen 60 Euro“ vor Befummeln ohne Kaufabsicht. Am Samstag war dieses Warnschild im Bürgerpark zu finden. Dort stand der erste Flohmarkt des Jahres auf dem Programm.