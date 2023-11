Polizei-Musiker tun Gutes Big Band der Saar-Polizei hilft mit Konzert Gewalt-Opfern

„Frauen setzen sich #LautStark für Frauen in Not ein.“ Unter diesem Motto veranstaltet der Sozialdienst katholischer Frauen Saarland (SkF) am 18. November um 19 Uhr ein Wohltätigkeitskonzert mit der Big Band der Polizei des Saarlandes im Festsaal des Saarbrücker Schlosses. Die Einnahmen des Konzerts setzt der SkF, wie er betont, vollständig für Frauen und Kinder ein, die Gewalt erlebt haben, wohnungs- oder schutzlos sind und kein soziales Netz haben, das sie unterstützt. Auch Geflüchteten aus der Ukraine bietet der SkF in seinen Einrichtungen Unterstützung an. Schirmherrin des Konzerts ist die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Eine Eintrittskarte kostet 15 Euro.