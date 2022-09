Essen und Trinken : Zehn beliebte Biergärten in Saarbrücken – Öffnungszeiten, Preise & Geheimtipps

Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters, via www.imago-images.de

Saarbrücken Warme Temperaturen, ein kühles Getränk und gemütliches Beisammensein – diese Dinge lassen sich in einem Biergarten bestens vereinen. Wir stellen Ihnen zehn beliebte Biergärten in Saarbrücken vor.

Die schattigen und gemütlichen Biergärten in Saarbrücken bieten sich gut an, um warme Sommertage ausklingen zu lassen. In diesen Biergärten können Sie das Beisammensein mit Freunden oder Familie bei kühlen Getränken und leckerem Essen besonders genießen.

Entspannen am Staden: Der „Ulanen-Pavillon“ und das „Platanen-Café“

Der „Ulanen-Pavillon“ gehört laut eigenen Angaben zu den bekanntesten Biergärten im Saarland und das mit Sicherheit nicht ohne Grund. Denn hier können Gäste in einem besonderen Flair frische Fassbiere aus der Region und Bayreuth genießen. Ein kleines Bier aus der Flasche oder vom Fass kostet 2,90 Euro. Natürlich bietet der Biergarten ebenfalls alkoholfreie Getränke, die für eine Abkühlung an warmen Sommertagen sorgen. Diese sind ab 3,50 Euro (0,5 Liter), erhältlich. Auch eine Auswahl besonderer Weine steht auf der Getränkekarte. Als Geheimtipp gelten hier der Crémant Aperol zum Preis von 5,80 Euro (0,2 Liter) und der Auxerrois von Schmitt-Weber.

Adresse: Am Staden 16a, 66121 Saarbrücken, Tel. 0681 67757

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr

Direkt am „Ulanen-Pavillon“ gelegen ist das „Platanen-Café“, das eine ähnliche Getränkeauswahl bietet. Zusätzlich können an kühleren Sommerabenden auch Heißgetränke serviert werden. Während der warmen Sonnenstunden um die Mittagszeit können Gäste zudem leckeres Eis bestellen. Da sich das Café in direkter Nähe eines Spielplatzes befindet, eignet es sich vor allem für Familien mit kleineren Kindern. Im Ulanen-Pavillon“ und „Platanen-Café“ gelten die gleichen Preise. Ein Tipp: Gegen Pfand können Gäste in beiden Gaststätten Boule-Kugeln ausleihen.

Adresse: Das Café befindet sich ebenfalls Am Staden und in direkter Nähe zum Pavillon.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Ilse: Biergarten am Ilseplatz

Auch die „Ilse Saarbrücken“ beschreibt den eigenen Biergarten als einen der schönsten in Saarbrücken. In diesem Biergarten sollen Menschen unterschiedlichsten Alters zusammentreffen und ihre Zeit in einer angenehmen Atmosphäre verbringen können. Im Restaurant „Ilse“ werden Gäste sowohl bei Durst als auch bei Hunger in der Karte fündig. Eine große Auswahl an Bier vom Fass können Sie ab 2,80 Euro (0,3 Liter), alkoholfreie Getränke ab 2 Euro (0,2 Liter) bestellen. Als Geheimtipp gilt hier das leckere Cordon Bleu, wahlweise aus Hähnchen- oder Schweinfleisch. Wer die Empfehlung bestellt, sollte allerdings großen Hunger mitbringen, da es sich laut Restaurant „um sehr üppige Portionen“ handelt.

Adresse: Neffstraße 1, 66123 Saarbrücken, Tel. 0681 9100 3095

Öffnungszeiten: Montags von 17.30 bis 23 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr sowie freitags von 17.30 bis 23 Uhr

Große Auswahl im „Wirtshaus zur wilden Ente“

Auf der Karte des Wirtshauses findet sich eine große Auswahl an unterschiedlichen Getränken, darunter sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Getränke. Alle Biersorten, die das Wirtshaus anbietet, können für 4,10 Euro pro halben Liter bestellt werden. Die Highlights unter den Biersorten sind das dunkle „Wilde Entenbier“ und das „Helle Entenbier“. Alkoholfreie Getränke, wie beispielswiese Säfte oder Softgetränke, sind ab 3,80 Euro erhältlich. Es wird zudem Essen nach bürgerlicher Küche angeboten. Ein besonderer Tipp ist das „Wilde-Enten-Cordon-Bleu“, gefüllt ist die Entenbrust mit Serrano-Schinken und jungem Gouda. Passend dazu werden hausgemachte Serviettenknödel und mediterranes Gemüse serviert.

Adresse: Saarstraße 15, 66130 Saarbrücken, Tel. 0681 872171

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11.45 bis 23 Uhr

Biergarten und seltene Weinsorten im „Restaurant Undine“

Bei schönem Wetter können Gäste Essen und Getränke im Biergarten des Restaurants „Undine“ genießen. Neben leckerem Essen und Bier wird hier auch ein spannendes Weinprojekt angeboten. Das Restaurant bietet die Möglichkeit „Weine von seltenen Rebsorten zu kosten, die als ausgestorben galten“.

Adresse: Bismarckstraße 129, 66121 Saarbrücken, Tel. 0681 6853353

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 18 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Endlich 🥳 Ab Montag, dem 31.Mai dürfen wir euch wieder bedienen und unserem wunderschönen Biergarten wieder Leben... Posted by Undine Restaurant on Friday, May 28, 2021

Blick über die Dächer Saarbrückens im „Café am Schloss“

Auf der Rückseite des Restaurants „Café am Schloss“ befindet sich ein gemütlicher Biergarten. Direkt an der Schlossmauer gelegen, lädt der Biergarten zum gemütlichen Beisammensein an warmen Sommertagen ein. Während Gäste ihr Getränk oder Essen genießen, wird ihnen auch ein Blick über die Dächer Saarbrückens geboten.

Adresse: Schloßplatz 15a, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681 582621

Noch nichts geplant für diese Woche? Dann besucht uns doch einfach bei uns im Biergarten an der Schlossmauer oder auf unserer schönen Terrasse mit Blick auf den Brunnen und das Schloss! 😊 Posted by Café am Schloss on Wednesday, September 8, 2021

„Altes Haus“ in Sankt Arnual

Im Hinterhof des Restaurants „Altes Haus“ können sich Gäste auf einen „verwunschenen“ Biergarten freuen. Umgeben von Bäumen und Hecken lassen sich hier an besonders sonnigen Tagen genügend Schattenplätze finden. Zudem ist ein Teil des schönen Biergartens überdacht. Am Abend sorgen Lichterketten und Kerzen für eine gemütliche Atmosphäre. Biere vom Fass und alkoholfreie Getränke können Gäste ab einem Preis von 2,20 Euro (0,2 Liter) bestellen.

Wir begrüßen Sie Montags bis Freitags ab 17 Uhr und freuen uns auf Ihren... Posted by Altes Haus St. Arnual on Wednesday, August 10, 2022

Adresse: Julius Kiefer Straße 31, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681 6861170

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr

Wirtshaus und Trinkkultur bei „Hilde & Heinz“

Das „Hilde & Heinz“ vereint Wirtshaus und Trinkkultur. Die Getränkekarte enthält eine große Auswahl an regionalen Biersorten, aber auch Bieren aus Bayern und der Craft Beer Szene. Bier vom Fass kostet 3,40 Euro (0,3 Liter), Flaschenbier ist ab 3,20 Euro (0,33 Liter) erhältlich. Traditionell deutsche Spirituosen werden ebenfalls angeboten. Wer lieber zu alkoholfreien Getränken greifen möchte, wird ebenfalls fündig. „Hilde & Heinz“ bietet neben Softgetränken ab 3,50 Euro (0,33 Liter) auch leckere Limonaden ab einem Preis von 6,50 Euro an.

Liebe Gäste, seit über zwei Jahren haben wir Personalausfälle geregelt, Lieferprobleme bekämpft und alles gegeben um... Posted by Hilde & Heinz on Monday, April 25, 2022

Adresse: Mainzer Str. 3, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 6864 2466

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Getränke und Essen im denkmalgeschützten „Restaurant Forsthaus Neuhaus“

Das gemütliche Restaurant „Forsthaus Neuhaus“ kann mit einem schönen, urigen Biergarten glänzen, der bei schönem Wetter zu einer Auszeit einlädt. In der denkmalgeschützte Anlage können Gäste ihre Sonnenstunden im Biergarten verbringen und haben nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Biersorten. Von alkoholischen bis alkoholfreien Getränken wird in der Getränkekarte für jeden Geschmack etwas angeboten. Biere vom Fass können Sie hier ab einem Preis von 3 Euro (0,3 Liter) genießen. Softgetränke und weitere alkoholfreie Getränke sind ab 2 Euro erhältlich. Neben kühlen Getränken können Gäste hier auch Essen bestellen. Als Geheimtipp wird das „Saarländische Dreierlei“ mit Forsthaus Kartoffeln oder der „Forsthaus Burger“ empfohlen.

Adresse: Forsthaus Neuhaus 1, 66115 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11 bis 23 Uhr, Samstag von 10 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr

Auszeit am Wasser im Biergarten der „Tabaksmühle“

Genügend Schatten bietet der rustikale Biergarten der „Tabaksmühle“. Zwischen Bäumen und am Wasser gelegen, werden Gäste mit kühlen Getränken und deutscher Küche verwöhnt. In der „grünen Oase vor den Toren der Stadt“ werden auch typisch saarländische Gerichte serviert.

Posted by Tabaksmühle on Sunday, May 30, 2021

Adresse: Julius-Kiefer-Straße 146, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681 9851930

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.45 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 17.30 bis 22.30 und Sonntag von 11.45 bis 22 Uhr