Großbäckerei in Not Biebelhausener Mühle insolvent – wie es jetzt mit den Filialen im Regionalverband weitergeht

Von der am Mittwoch bekannt gewordenen Insolvenz der Großbäckerei Biebelhausener Mühle aus Ayl im Kreis Trier-Saarburg sind im Regionalverband Saarbrücken sieben Filialen betroffen. Das geht aus einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens hervor. Demnach handelt es sich um die Verkaufsstellen im Bauhaus in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken, im Globus-Baumarkt am E-Werk in Burbach, im Rewe Klarenthal, im Kaufland und im Globus-Baumarkt Völklingen, im Rewe Großrosseln sowie im Kaufland Riegelsberg.