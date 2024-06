Kommunalwahl 2024 Bezirksratswahlen in Saarbrücken – wo die AfD vor der SPD liegt

Update | Saarbrücken · Bei den vier Bezirksratswahlen in der Landeshauptstadt, die am Sonntag parallel zur Stadtratswahl stattfanden, kandidierte die AfD im Bezirk Mitte und im Saarbrücker Westen – und fuhr zweistellige Ergebnisse ein. In Mitte erreichte sie 11,1 Prozent. Im Bezirk West wurde sie sogar noch stärker.

10.06.2024 , 19:16 Uhr

Tausende Wahlhelfer und Wahlhelferinnen halfen, die Stimmen von Kommunal-, Europa. und Dirketwahlen am Sonntag auszuzählen. Foto: BeckerBredel