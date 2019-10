Dudweiler : Bezirksrat Dudweiler will mehr Bürgernähe

Bezirksrat Dudweiler will mehr Bürgernähe

Dudweiler Der Bezirksrat Dudweiler will den Themenkreis für die Einwohnerfragestunde deutlich ausweiten.

(bo) Der Bezirksrat Dudweiler möchte seine Einwohnerfragestunde bürgerfreundlicher gestalten. Das ist das Ergebnis eines Arbeitskreises. Er besteht aus je einem Mitglied der Fraktionen, die dem Bezirksrat angehören. Für mehr Bürgernähe soll es beispielsweise in Zukunft möglich sein, nicht nur Fragen aus der örtlichen kommunalen Selbstverwaltung zu stellen. Zudem ist eine Satzungsänderung dahingehend erwogen, dass Fragen, Anregungen und Vorschläge direkt in der Sitzung vorgebracht werden können und nicht wie bisher bis fünf Arbeitstage vorher gestellt sein müssen. Auch soll der Bezirksrat eine einmalige Debatten-Verlängerung um 15 Minuten mit einfacher Mehrheit beschließen können. Nun leitete das Gremium die geänderte Satzung an die Verwaltung zur Abstimmung weiter.