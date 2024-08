Sie ist die erste Bezirksbürgermeisterin in Dudweiler „Es wurde Zeit, dass eine Frau den Bezirk vertritt“

Bei den Kommunalwahlen wurde auch über die Bezirksräte in Saarbrücken neu entschieden. Und diese haben über die Spitzenpositionen in den Bezirken entschieden. Nun steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Stadtbezirks Dudweiler, die Sozialdemokratin Karin Altmeyer. Sie traf sich auf dem Dudweiler Marktplatz mit der SZ zum Interview.