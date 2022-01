Bezirksbürgermeister im Portrait: Ralf-Peter Fritz (CDU) : Viele Bauprojekte in Dudweiler beschäftigen den Bezirksbürgermeister

Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz (CDU) vor dem Dudweiler Rathaus. Foto: Iris Maria Maurer

Dudweiler Kennen Sie eigentlich Ihre Bezirksbürgermeister und -meisterinnen? Für die Bürger sind sie Ansprechpartner vor Ort, wenn es Probleme oder Wünsche gibt. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Ralf-Peter Fritz (CDU)

Wenn Ralf-Peter Fritz aus dem Fenster des Dudweiler Rathauses Richtung Jägersfreude blickt, sieht er derzeit eine große, unwirtliche Brachfläche. Mitten im Herzen des Stadtteils. Dort, an der Sulzbachstraße, soll bald mit den Arbeiten am „Rathausblock“ begonnen werden. Ein Frankfurter Investor wird auf dem Gelände einen „Wasgau“-Lebensmittelmarkt mit Tiefgarage, Studenten- und Seniorenappartments bauen. Einige Häuser müssen dafür noch abgerissen werden, darunter die ehemalige Metzgerei Maringer.

Gleich daneben, in der Dudweiler Fußgängerzone, wird ebenfalls gearbeitet. „20 000 Euro sind dort schon verbaut worden“, berichtet Fritz. „Eine Million Euro werden benötigt, um die Fußgängerzone wieder attraktiv zu machen“, fügt er hinzu. Wenn alles klappt, entstehe in Dudweilers Mitte ein zusammenhängendes, gepflegtes Quartier, das den Menschen wieder Lust auf die Innenstadt mache. Wie vielerorts kämpft man auch in Dudweiler mit Leerständen. Viele Häuser sind heruntergekommen. Auch der historische Nassauer Hof in der Fußgängerzone. „Der wird nun saniert“, freut sich Fritz.

Info Stadtbezirk Dudweiler Im Stadtbezirk Dudweiler leben rund 27 000 Menschen. Er umfasst die Stadtteile Dudweiler, Herrensohr, Scheidt und Jägersfreude. Der Bezirksrat Dudweiler setzt sich wie folgt zusammen: SPD (6), CDU (6), Die Grünen (4), Die Linke (3), FDP (2). Kontakt: stadtbezirk.dudweiler@saarbruecken. de

Vom neuen „Rathausblock“, der in der Gemeinde nicht unumstritten ist, erhofft er sich eine deutliche Aufwertung des Zentrums. Dort, in unmittelbarer Nähe, entsteht entlang der Theodor-Storm-Straße in einem Teil des Bürgerparks – gleich zwischen Dudogalerie und Bürgerhaus – ein weiteres neues Quartier. „Am Anger“ baut die Ifa-Immobiliengruppe über 100 Eigentumswohnungen. Auch dagegen gab es Proteste. Die Rohbauten sind mittlerweile bereits weit fortgeschritten. Entstehen soll ein gemischtes Wohngebiet, das Familien, Studierende, aber vor allem auch Senioren anzieht. Stadtentwicklung ist ein großes Thema im Bezirk. Gegenüber des Rathauses wächst der „Dudopark“ langsam aber stetig – ein innovatives, kreatives Quartier zum Wohnen, Leben und Arbeiten in der ehemaligen Schwamm-Fleischfabrik und einigen angrenzenden Häusern.

Der Bezirksbürgermeister setzt auf die Nähe zur Universität, die Dudweiler zu einem attraktiven Wohn- und Einkaufsort machen könnte – wenn es besser entwickelt wäre. „Wir hoffen natürlich auch auf die finale Zusage für die Europäische Schule.“ Sie soll am Landesinstitut für Pädagogik und Medien angesiedelt werden.

Ralf-Peter Fritz und der Bezirksrat müssen sich um ein weiteres Problem-Objekt kümmern: Die Dudogalerie. Sie stammt zwar vom preisgekrönten Architekten Gottfried Böhm, der zum Beispiel auch den Mittelbau des Saarbrücker Schlosses entworfen hat. Unattraktiv ist sie trotzdem – und steht daher in weiten Teilen leer. Die Galerie ist – wie die an sich schönen zweistöckigen Häuser Böhms dahinter – dringend sanierungsbedürftig. „Wir haben bereits mit dem neuen Besitzer der Galerie über ein neues Vermietungskonzept gesprochen“, sagt Fritz. Er schlägt vor, Existenzgründern in der Dudogalerie Räume für „kleines Geld“ anzubieten. „Denn Leerstand ist die schlechteste Lösung.“ Weil das Gebäude dadurch verwahrlost. „Zuletzt hatten wir ein Problem mit dem Aufzug. Der wurde nicht repariert, so dass Gehbehinderte den schmuddeligen Lastenaufzug ganz hinten im Gebäude nehmen mussten“, beklagt der Bezirksbürgermeister.

Seit 30 Jahren im Ehrenamt

Seit 30 Jahren engagiert sich Ralf-Peter Fritz ehrenamtlich in Dudweiler. Hauptberuflich arbeitet der gelernte Immobilienkaufmann für eine große Hausverwaltungsfirma. Der gebürtige Brotdorfer ist nicht nur Verkehrsvereins-Präsident, sondern Mitglied in unzähligen Vereinen seines Bezirks. Die litten zurzeit immens unter Corona-Pandemie und hätten kaum noch Einnahmen. „Das ist richtig bitter“, stellt er fest. „Während meiner ehrenamtlichen Arbeit habe ich gemerkt, dass man auch politisch aktiv sein muss, wenn man etwas bewegen möchte“, so der Christdemokrat. Und so ließ sich Fritz 2014 in den Bezirksrat Dudweiler wählen. Seit 2019 ist er als Bezirksbürgermeister auch verantwortlich für die Stadtteile Jägersfreude, Herrensohr und Scheidt.

„Herrensohr – Kaltnackisch im Volksmund genannt – ist eine ganz eigene Welt“, erzählt Fritz. Dort kämpfe man damit, dass es weder einen Arzt noch ein Lebensmittelgeschäft vor Ort mehr gebe. Dass sich die Jägersfreuder und die Scheidter eher als Saarbrücker denn als Dudweilerer fühlten, sei ebenfalls ungünstig. „Die Gebietsreform von 1974 ist immer noch Thema bei vielen Leuten,“ so der 53-Jährige. Fritz findet, dass der Verlust der Eigenständigkeit Dudweilers viele Nachteile gebracht habe. „Wenn es zum Beispiel einen Wasserrohrbruch gibt oder Müll rumliegt, rufen die Leute hier im Rathaus an. Dabei sind wir nicht mehr zuständig und müssen auf Saarbrücken verweisen“, beklagt er. Kürzere Wege wären ihm lieber, denn in seinem Bezirk kennt er sich bestens aus. „Ich habe zum Glück einen guten Draht ins Saarbrücker Rathaus.“ Vor allem, seit dort Christdemokrat Uwe Conradt als Oberbürgermeister fungiere.

Nur noch vier städtische Mitarbeiter kümmern sich im ehemals gut besetzten Dudweiler Rathaus um Ratsangelegenheiten und Mittelverteilung. Es gibt ein Bürgeramt und ein Jobcenter in der Dudogalerie sowie Termine der Renten- und Seniorenberatung vor Ort, damit die Menschen nicht in die Saarbrücker Innenstadt fahren müssen. „Aber heiraten können sie noch bei uns“, erzählt Fritz und zeigt das schöne Standesamt-Zimmer, das gerne gebucht werde.